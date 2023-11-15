محاكمات × 24 ساعة... المؤبد لقاتل سيدة.. وتأجيل الهيكل الإدارى للإخوان

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر العديد من القضايا الهامة، لعل أبرزها، المؤبد للمتهم بقتل سيدة بكرداسة، وتأجيل محاكمة المتهمين بقضية الهيكل الإداري للإخوان للمرافعة.



قتل عاقبت عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عامل زراعى بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل سيدة بسبب خلافات حول التحصل على المواد المخدرة بمنطقة كرداسة.



الهيكل الإدارى قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر اليوم، تأجيل محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المعروفة إعلاميا بـ"الهيكل الإدارى للإخوان"، لجلسة 6 يناير للمرافعة.



أحداث الوايلى قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد عمار، ببراءة متهم فى إعادة محاكمته بأحداث الوايلي.

خطف

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، سائقين بالسجن المشدد 6 سنوات وذلك لاتهامهما بخطف موظفة تحت تهديد السلاح وسرقة منقولاتها بمنطقة كرداسة.