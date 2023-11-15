اليوم السابع
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محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجى بحى المرج ويوجه بفحص مشاكل المواطنين

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 12:43 م
محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجى بحى المرج ويوجه بفحص مشاكل المواطنين محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجى بحى المرج
كتب سيد الخلفاوى

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قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بزيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي النموذجى بحى المرج لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين بالحى.
 
وشدد محافظ القاهرة على رئيس الحى وجميع العاملين بالمركز التكنولوجى بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة فى إطار القانون حيث إن خدمة المواطن تأتى على رأس أولويات المحافظة.
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن المركز الذى تمت إقامته فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لانشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر به أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.
 
يذكر أن عدد الأحياء المميكنة بمحافظة القاهرة يبلغ 35 حى مميكن ميكنة كاملة يضم جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من بينهم 34 مركز تكنولوجي بالاحياء ومركز تكنولوجي الديوان العام .
 
جانب من الجولة
جانب من الجولة

جولة محافظ القاهرة فى المركز التكنولوجى بحى المرج
جولة محافظ القاهرة فى المركز التكنولوجى بحى المرج

محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجى بحى المرج
محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجى بحى المرج

 







القاهرة

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