مجلس الدولة يتعاقد مع بنك مصر وشركة إى فاينانس بشأن خدمة التحصيل الإلكترونى

كتب أحمد عبد الهادى

شهد المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة اليوم الأربعاء، توقيع عقد اتفاق بين كل من مجلس الدولة وبنك مصر وشركة إى فاينانس بشأن خدمات التحصيل الإلكتروني لمستحقات الخدمات الإلكترونية لمجلس الدولة، وذلك في ضوء قيام المجلس بإنشاء موقع إلكتروني خاص به لتقديم خدمة التقاضي الإلكتروني والتي ينبغي لتفعيلها تحصيل الرسوم والمصاريف الإدارية وغيرها من المستحقات عن الخدمات التي يقدمها ذلك الموقع الإلكتروني وذلك تماشيا مع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية.

ووقع المستشار تامر الدقاق - نائب رئيس مجلس الدولة - الأمين العام المساعد للشئون المالية العقد مع كل من محمد الإتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإبراهيم سرحان – رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس"، وتم التوقيع بحضور المستشار عادل عزب – رئيس مجلس الدولة، ولفيف من مستشاري مجلس الدولة وقيادات بنك مصر وشركة إي فاينانس.

وأكد المستشار عادل محمد عزب رئيس مجلس الدولة، أن الاتفاق يأتي في إطار تيسير عملية الدفع على المتقاضين وتماشيا مع خطة الدولة في التحول الرقمى.