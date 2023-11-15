مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار بشأن هدنة إنسانية لعدة أيام فى قطاع غزة

رامى محيى الدين

وافق مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن هدنة إنسانية لعدة أيام وتوسيع الممرات في أنحاء غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الاخبارية فى خبر عاجل لها.

مشروع القرار المعتمد من مجلس الامن يدعو جميع الأطراف للامتناع عن حرمان المدنيين بـ غزة من الخدمات والمساعدات.