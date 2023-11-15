مجلس الأمن الروسى: واشنطن ستتوقف قريبا عن تقديم الدعم لأوكرانيا

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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى مدفيديف أن واشنطن ستوقف فى وقت قريب عن تقديم الدعم لـ"نظام كييف"؛ إذ تم إنفاق الكثير من الأموال على هذا الغرض؛ دون أى نجاحات تذكر فى الميدان.

وكتب مدفيديف - عبر قناته فى "تلجرام"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم /الأربعاء/ - "يقوم المشرعون الأمريكيون بتعطيل تمويل الإنفاق العسكرى لإسرائيل وأوكرانيا لهذا العام. الأسباب فنية.. لكنها ليست فنية بالكامل".



وأضاف: "لا يتعلق الأمر فقط بالمشاحنات بين الجمهوريين والديمقراطيين عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. لقد سئمنا منهم بالفعل. إنهم يلتهمون الكثير من المال، ويسرقون بشكل كبير، كما أنهم لا يحققون أى أهداف عسكرية".



وقبل أيام قليلة، قدم رئيس مجلس النواب الأمريكى الجمهورى مايك جونسون، مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية الأمريكية بشكل مؤقت، بمعزل عن تقديم مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا.



وكان ئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميجال ، قال فى أكتوبر الماضي، إن الغموض المحيط بتمويل الحكومة الفيدرالية الأمريكية، الذى يؤثر على مسألة تخصيص المساعدات لبلاده، يسبب قلقا كبيرا.