متظاهرون يحاصرون رئيس وزراء كندا فى مطعم بفانكوفر والشرطة تتدخل لإخراجه.. فيديو

أعلنت شرطة فانكوفر الكندية، اليوم الأربعاء، عن إرسال 100 ضابط إلى مطعم كان رئيس الوزراء جستن ترودو يتناول فيه الطعام الليلة الماضية، بعد أن حاصره متظاهرون كانوا يهتفون من أجل وقف إطلاق النار فى الحرب التى يشنها الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة.

Canada's Prime Minister Justin Trudeau is reprimanded at a restaurant in Vancouver because of his government's position in support of the genocide in #Gaza. pic.twitter.com/JKpfTP3N5x