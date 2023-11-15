مؤتمر قسم الأورام بطب الإسكندرية يستعرض الأدوية المناعية والموجهة

كتبت أمل علام

يعقد اليوم بالإسكندرية وعلى مدى 3 أيام المؤتمر السنوي الــ 26 لقسم علاج الأورام والطب النووي لجامعة الإسكندرية، بمكتبة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

يتضمن المؤتمر 18 ندوة نقاشية لكل ما هو جديد من الأدوية الحديثة ونتائجها، كما يتم 19 جلسة علمية تتضمن كل ما هو جديد في العلاج الإشعاعي وعلاج سرطان الثدي والأدوية الموجهة والمناعية الحديثة، وسرطان الجهاز الهضمي وسرطان قولون والشرج وأورام الرئة والبروستاتا، وأورام الجهاز البولي كما يتضمن جلسات عن الأورام النسائية وكل ما هو حديث في علاج أمراض الدم والعلاج التلطيفي والتخفيفي كما يتضمن جلسات للصيدلة الإكلينيكية والتمريض في علاج الأورام وتقام ندوة عامة عن كيفية معاملة مريض الأورام وذويه تحت رعاية مؤسسة أورام الاسكندرية لدعم ومساندة مرض السرطان، ويقوم بإلقاء المحاضرات 73 عالم من أكبر علماء العالم في علاج الأورام والطب النووي.

‏ يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور يسري رستم رئيس قسم علاج الأورام جامعة الإسكندرية، كما يحضر افتتاح المؤتمر الدكتور علي عبد المحسن عميد كلية الطب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.