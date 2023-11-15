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لحظة استشهاد طفل فلسطيني يحمل الراية البيضاء بجوار مستشفى الشفاء.. فيديو

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 12:32 ص
لحظة استشهاد طفل فلسطيني يحمل الراية البيضاء بجوار مستشفى الشفاء.. فيديو لحظة استشهاد الطفل
كتب آسر أحمد

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يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن وجهه الحقيقي عبر استهداف المدنيين في قطاع غزة، وانتشرت خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو يظهر من خلاله استشهاد طفل وهو يحمل الراية البيضاء، أثناء محاولة نزوحه بعد أن استهدفته القوات الإسرائيلية بجوار مستشفى الشفاء.

 

 

وعلى نفس السياق، قالت عالية بسام زكي، المتحدثة باسم برنامج الغذائي العالمى في القدس، إن 100% من أهالي غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وأضافت المتحدثة باسم برنامج الغذائي العالمى في القدس، في تصريحات لبرنامج كلمة كلمة أخيرة، المذاع على قناة on: "نعد المساعدات بـ3 طرق مختلفة، ولدينا مخابز نعمل معها ونوفر طحين للمخابز والمخابز تنتج العيش ونوزعه على النازحين على مراكز الإيواء التابعة للأونروا والأمم المتحدة".

وتابعت المتحدثة باسم برنامج الغذائي العالمى في القدس أن الخبز شريان حياة لهم، وقمنا بتوزيع معلبات وبسكويت محشو بالتمر، حيث به كل العناصر الغذائية، ونوزع تلك المساعدات كل يوم على النازحين في مراكز الإيواء.

وقالت عالية بسام زكى: "مؤخرا عبر معبر رفح 70 شاحنة مليئة بالمواد الغذائية وبها أكثر من 100 طن مليئة بالمعلبات والمواد الغذائية".







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