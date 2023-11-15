وقال لافروف - في مقابلة تليفزيونية لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - :"إن طهران وبيروت لا تريدان التورط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولن تشاركا فيه إذا لم تكن هناك استفزازات ، ولا أعتقد أن إيران أو لبنان يرغبان في التورط في هذه الأزمة ، ولا أرى أية رغبة من جانب أي من الدولتين لشن حرب واسعة النطاق في المنطقة".

وعلى صعيد متصل .. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا : "إن المحكمة الجنائية الدولية لا تبالي بوضع الأطفال في غزة بينما تبالغ في توجيه اتهامات اختطاف مزعومة لأطفال أوكرانيين".

وتساءلت زاخاروفا، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ، "أي نوع من التقييم والأولويات لهؤلاء الأشخاص الذين يتمتعون بالسلطة؟ ، هؤلاء على استعداد للإعلان عن قصة مختلقة حول الاختطاف المزعوم للأطفال الأوكرانيين فيما لا يقولون كلمة واحدة فيما يتعلق بالأطفال الحقيقيين الذين يعانون كل يوم على هذا النطاق الهائل في غزة".

وكانت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة كاثرين راسل قد صرحت في وقت سابق بأن هناك نحو مليون طفل مفقودون أو محاصرون تحت أنقاض المباني المنهارة في قطاع غزة.