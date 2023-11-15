كيف تؤثر عادة "الجز على الأسنان" على مفصل الفك؟

كتبت مروة محمود الياس

بعض الأشخاص يعانون من مشكلة "الجز" أو الضغط على الأسنان، سواء أثناء استيقاظهم، أو عند النوم أيضا، هذه المشكلة لها أضرار صحية كثيرة، خاصة على صحة الفم والأسنان، هذا ما أكده الدكتور أحمد يحيى، استشارى طب الفم والأسنان بكلية الطب جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مشيراً لخطورة إهمال علاج هذه الحالة.

وأشار الدكتور يحيى إلى أن هذا الجز على الأسنان و الضغط المستمر يقلل من ارتفاع الوجه، نتيجة التآكل الدائم والمستمر للأسنان والضروس، وتابع موضحا أن من أبرز أَضرار هذه العادة غير الصحية، أنها تؤثر مباشرة على مفصل الفك والوجه، مما يؤدى إلى تحرك "ديسك" الأسنان، وبالتالي تصدر "طقطقة" نتيجة الاحتكاك والضغط وهو ما ينبئ بمشكلة كبيرة.

ووفقا لاستشاري الفم والأسنان، فإن هذه العادة بالتدريج تسبب لمن يقوم بها بآلام شديدة في الفم، والتهابات متكررة في الفم واللثة، مع تهشم تدريجيى في الأسنان والضروس، وتتآكل ببطء، كما أن الشخص الذى يمارس هذه العادة ولا يعالجها مبكرا، قد يعانى في كثير من الأحيان من ألم في الرأس والوجه والأسنان والفم، نتيجة الضغط.

وينصح استشارى الأسنان بعلاج هذه الحالة مبكرا لدى مختص أسنان ومختص آخر نفسى إذا كان منبعها يرجع للإصابة بالتوتر أو ان كانت هذه العادة ترتبط ببعض الاضطرابات النفسية، فأما الشق الخاص بأطباء الأسنان تكون خطة العلاج تحفظية لحماية الأسنان والضروس من التهشم.