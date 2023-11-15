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فصائل فلسطينية تستهدف دبابة وجرافة للاحتلال شمال غرب غزة

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 03:44 م
فصائل فلسطينية تستهدف دبابة وجرافة للاحتلال شمال غرب غزة دبابة اسرائيلية
كتب سمير حسنى

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أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف دبابة وجرافة للاحتلال شمال غرب غزة، كما أعلنت تجديد القصف على مستوطنة سديروت برشقة صاروخية.

وذكرت القناة نقلا عن إعلام فلسطيني، أن جيش الاحتلال يحتجز أكثر من 200 شخص بمجمع الشفاء الطبي.

 

 

 







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