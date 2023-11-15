فصائل فلسطينية: أسقطنا طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز سكاى لارك

أعلنت فصائل فلسطينية، قبل قليل، إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "سكاي لارك" والسيطرة عليها.، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الأخبارية.
فصائل فلسطينية: أسقطنا طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز سكاى لاركالأربعاء، 15 نوفمبر 2023 01:18 م
آثار القصف الإسرائيلي على غزة
كتب سمير حسنى
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