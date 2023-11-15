فصائل فلسطينية: أسقطنا طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز سكاى لارك

كتب سمير حسنى

أعلنت فصائل فلسطينية، قبل قليل، إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "سكاي لارك" والسيطرة عليها.، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الأخبارية.