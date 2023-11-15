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فصائل فلسطينية: أسقطنا طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز سكاى لارك

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 01:18 م
فصائل فلسطينية: أسقطنا طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز سكاى لارك آثار القصف الإسرائيلي على غزة
كتب سمير حسنى

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أعلنت فصائل فلسطينية، قبل قليل، إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "سكاي لارك" والسيطرة عليها.، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الأخبارية.







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