فريد زهران يرحب بقرار رفع التحفظ عن أموال حسام مؤنس ورفع اسمه من قوائم الإرهاب

كتبت:سمر سلامة

رحب المرشح الرئاسى فريد زهران بقرار رفع التحفظ عن أموال حسام مؤنس ورفع اسمه من قوائم الإرهاب.

وقال "زهران" فى بيان أصدره اليوم، إن هذا الإجراء يأتي كمقدمة لإجراءات ستأتي تباعاً في الأيام القادمة سيتم من خلالها رفع أسماء أخرى من قوائم الإرهاب ورفع التحفظ على أموالهم، وذلك في إطار استمرار جهود كل القوى الديموقراطية في العمل من أجل إصلاح سياسي حقيقي، حيث تأتي هذه الخطوة تتويجًا لجهود متعددة بدأت منذ سنوات في اتجاه بناء مجال سياسي وانفراج ديموقراطى لا زلنا نعتبره البداية الصحيحة لأى إصلاح اقتصادى ومجتمعى ممكن ومستدام.

وأكد "زهران" على ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأى ورفع التحفظ على أموال كل من لم يثبت تورطه فى أعمال عنف مع البدء الفورى فى تعديل التشريعات الخاصة بقوانين الحبس الاحتياطي و كافة القوانين المقيدة للحريات.