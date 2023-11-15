اليوم السابع
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ضبط صاحب محل مجوهرات لإتجاره بالعملة فى الدقهلية

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 12:38 م
ضبط صاحب محل مجوهرات لإتجاره بالعملة فى الدقهلية دولار ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط مالك محل مشغولات ذهبية بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (مالك محل مشغولات ذهبية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا) بالإتجار فـى النقد الأجنبى بالسوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكى بدائرة المركز، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية".

 







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