اليوم السابع
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ضبط المتهم بإصابة 3 أشخاص برش خرطوش أثناء جلوسهم أمام منزله

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 12:47 م
ضبط المتهم بإصابة 3 أشخاص برش خرطوش أثناء جلوسهم أمام منزله حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (3 طلاب- مقيمون بدائرة القسم "مصابون برش خرطوش") وتم نقلهم للمستشفى، وقرر أحدهم بتضرره من (آخر، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإطلاق أعيره نارية من فرد خرطوش كان بحوزته حال تواجده وباقى المصابين أمام العقار سكنه، لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيقه، نتج عن ذلك إصابتهم المنوه عنها، وأيد المصابان أقواله، واتهموا المشكو فى حقه بالتسبب فى إحداث إصابتهم.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته (فرد خرطوش "المستخدم فى ارتكاب الواقعة" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.
 






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