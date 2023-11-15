شروط صرف حافز تطوير التعليم لمعلمى الصفوف الأولى.. التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أعلنت الإدارات التعليمية ، تفاصيل تطبيق حافز تطوير التعليم للصفوف الأولي وشروط صرفها والمعلمين المستحقين وعدد الحصص.

وجاءت كالتالى:

- أن يكون المعلم على رأس العمل ويكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدب للتدريس.

- أن يكون المعلم مخاطبا بقانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ، وإحضار صحيفة أحوال لكل معلم يدرج اسمه بالكشوف.

- يكون المعلم مدربا على المنظومة الجديدة للتعليم.

- يدرج أسماء المعلمين القائمين بالتدريس للمواد الأساسية ومواد الأنشطة بالقرار الوزاري ( 133) لسنة 2021 ) .

- في حالة وجود معلم بالحصة يتم استاد الفصل له ولا يتم ادراج اسم معلم للصرف عن نفس الحصص لنفس الصف ، وسيتم مضاهاة ذلك مع كشوف العاملين بالحصة وجداولهم .

- يتم حساب الحصص الفعلية التي تؤدى خلال الشهر داخل فصول الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من أساسي النصاب الفعلي لكل معلم طبقا لما ورد بالقانون 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وعلى مسئولية مسئول الجدول ومدير المدرسة:

- عدد الحصص الفعلية والنصاب القانوني x قيمة الحافز.

- عدد الحصص المستحق صرف حافز عنها هو 41 حصة لكل فصل .

- تضاف حصة الريادة والتوكاتسو والأنشطة للمعلم المسندة اليه بجدوله ضمن الحافز .

- مادة المهارات المهنية توزع على جميع الأنشطة الموجودة بالمدرسة دون الانفراد بنشاط معين ويقوم بتدريسها معلم واحد فقط لكل الصفوف او لكل صف وفقا لعدد المعلمين والأنشطة المفعلة بالمدرسة .

- كتابة اسم المعلم مرة واحدة فقط سواء في الصفوف الأولى أو الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي .

- لا يتم استاد جدول للأخصائيين ( اجتماعي / نفسى ...... ) في أي صف من الصفوف التي يتم صرف ألا اسمه بالكشوف المرسلة والاستعداد مخالفة على السيد مدير المدرسة ومسئول الجدول .

- في حالة وجود عجز بالمدرسة يتم مخاطبة مدير عام الإدارة ومدير المرحلة الابتدائية لتوفير بدائل ( بالأجر الندب.

- اعتبار أيام الاجازات الرسمية والأعياد أيام عمل الفعلية وتحسب ضمن عدد الحصص .

- يخفض الحافز بنسبة 25 للمستحق في حالة عدم تنفيذ التكليفات التي تصدر من إدارة المدرسة.

- يصرف الحافز للمعلمات الحاصلات على إجازة وضع، والحاصلين على إجازات مرضية بأجر كامل والمخاطبين بأحكام قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 ، ولمن يقوم بالعمل بدلا منهم لحين العودة من الاجازة بشرط استلام الجدول والعمل داخل الفصل .

- جواز الجمع المستحقى حافز منظومة التعليم وكل من حافز المدارس الرسمية لغات وحافز الدمج.

- بالنسبة للمنتدبين كليا يتم الصرف لهم من الجهة المستفيدة بعمله ( الادارة المنتدب اليها كليا ) .

- في حالة الانتداب الجزئي يتم الصرف من الجهة الأصلية مع اخطار خطاب من الجهة المنتدب اليها متضمنا عدد الحصص .

- المعلم المنتدب بين أكثر من مدرسة ابتدائية تقوم المدرسة الأم بتحرير الحافز بناء على جواب رسمي من المدرسة المنتدب اليها المدرس بأنه يستحق الحافز عن المدة التي يعمل بها هناك .

- المعلم المنتدب من المرحلة الإعدادية أو الثانوية للعمل في المرحلة الابتدائية ويعمل داخل المنظومة يستحق صرف الحافز بعدد الحصص داخل المدرسة المنتدب اليها .

- لا يجوز حذف أو إضافة اسم أي معلم بعد تسليم الكشوف الى لجنة استلام الحافز وعند سقوط اسم معلم سهوا أو عمدا يتحمل مدير المدرسة ومسئول الجدول المسئولية كاملة دون أدنى مسئولية على التوجيه ومدير التعليم الابتدائي وقسم الماهيات بالإدارة .