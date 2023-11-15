وأوضحت الشركة، فى بيان صحفى، "نأسف للإعلان عن توقف كل المولدات العاملة في المقاسم الرئيسية في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها"، مشيرة إلى أن عناصر الشبكة الأساسية أصبحت تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة (البطاريات) مما سيؤدي إلى توقف كل خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة القادمة.

يذكر أن هذه ليست بالمرة الأولى التي ستنقطع فيها الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، فسبق أن حدث ذلك عدة مرات في محاولة من الاحتلال لعزل القطاع عن العالم، والتغطية على جرائم الإبادة التي يقوم بها سكانه في محاولة منه لتهجيرهم قسريًا وتكرار النكبة.