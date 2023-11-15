اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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سلوفاكيا ستتوقف عن إرسال المساعدات العسكرية لأوكرانيا

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 01:06 ص
سلوفاكيا ستتوقف عن إرسال المساعدات العسكرية لأوكرانيا أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت وزارة الدفاع السلوفاكية أن وزير الدفاع روبرت كالينياك أبلغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج بأن بلاده لن تزود أوكرانيا بعد الآن بالأسلحة والذخائر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع السلوفاكي في بروكسل مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، وذلك وفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية. 

وتابع الوزير - خلال اللقاء، وفقًا لبيان وزارة الدفاع السلوفاكية - أنه تم وقف المساعدة العسكرية المقدمة لأوكرانيا من مستودعات القوات المسلحة السلوفاكية. 

وأوضحت الوزارة "بالرغم من ذلك تواصل سلوفاكيا تزويد أوكرانيا بمجموعة واسعة إلى حد ما من المساعدات الإنسانية والمساعدة الفنية، التي لا يؤدي استخدامها إلى وفيات".

واتخذت حكومة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الذي تولى منصبه في 25 أكتوبر، قرار وقف إرسال المساعدات العسكرية الحكومية إلى أوكرانيا، ولا تمنع السلطات المتعاقدين العسكريين من القطاع الخاص من تزويد كييف بالأسلحة والذخيرة.







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