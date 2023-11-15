اليوم السابع
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الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 09:58 ص
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رفع 377 حالة إشغال طريق خلال حملة مكبرة بحى الدقى.. صور

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 09:48 ص
رفع 377 حالة إشغال طريق خلال حملة مكبرة بحى الدقى.. صور حملة لرفع إشغالات الكافيهات بالدقي
كتبت – مرام محمد

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شن حي الدقي حملة مسائية مكبرة، لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والمحال والأكشاك على الطريق العام لتحقيق الانضباط وتيسير حركة المرور والمشاة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وأسفرت الحملة بقيادة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي والمقدم محمد قاسم رئيس مكتب مرافق الدقي، ومباحث المرافق، عن رفع 377 حالة إشغال من الطريق العام وتحرير محاضر للمخالفين.
 
وشهدت الحملة رفع إشغالات بعض الأكشاك لعدم الالتزام بالمساحة المقرره لها، بالإضافة إلى رفع كافة الإشغالات في خط سير الحملة من شارع المساحة ومحي الدين والسودان والمروه، والتحفظ عليها بمخازن الحي.
 
جديرٌ بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وترشيد استهلاك الطاقة، مشددًا على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين.
 
رفع إشغالات المقاهي والكافيهات خلال حملة بحي الدقي (1)
رفع إشغالات المقاهي والكافيهات خلال حملة بحي الدقي

رفع إشغالات المقاهي والكافيهات خلال حملة بحي الدقي (2)
رفع إشغالات المقاهي والكافيهات خلال حملة بحي الدقي

رفع إشغالات المقاهي والكافيهات خلال حملة بحي الدقي (3)
رفع إشغالات المقاهي والكافيهات خلال حملة بحي الدقي

رفع إشغالات المقاهي والكافيهات خلال حملة بحي الدقي (4)
رفع إشغالات المقاهي والكافيهات خلال حملة بحي الدقي

رفع إشغالات المقاهي والكافيهات خلال حملة بحي الدقي (5)
رفع إشغالات المقاهي والكافيهات خلال حملة بحي الدقي

رفع إشغالات المقاهي والكافيهات خلال حملة بحي الدقي (6)
رفع إشغالات المقاهي والكافيهات خلال حملة بحي الدقي

 







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الجيزة



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