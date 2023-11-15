رئيس حملة السيسى: مواقف مرشحنا من أحداث غزة لا تخضع لأى حسابات انتخابية

كتب محمد السيد الشاذلى

قال المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إننا ندير علاقاتنا مع المرشحين بالانفتاح واتباع الإجراءات القانونية المقررة وباحترام الأخلاق القويمة، مضيفا:" نحن لا نتعرض لمسلك شخصى ولا نعلق على تصرفاتا أحد، نحن نلتزم بأحكام القانون، ووُجهنا من مرشحنا مرارً وتكرارًا باحترام الأخلاق.. والمنافسة شريفة.".



حوار المستشار محمود فوزي

فيما يتعلق بأسئلة الشارع، أضاف محمود فوزى في حوار لـ"اليوم السابع" :"لو عايزين توسعوا حياة كريمة وتوسعوا القضاء على العشوائيات ومبادرات الصحة فخلاص انتخبوا الريّس"..لماذا ننتخب الرئيس، حتى نكمل ما بدأناه، والرئيس خلال التسع سنوات الماضية قام بجهود كبيرة جدًا، وهذه الجهود تشهد على نفسها، ونحتاج إلى استكمال هذه المسيرة، والجزء الصعب من التجربة التنموية المصرية مَرّ، والقادم هو وقت الحصاد، والقادم هو الأسهل والأبسط".



جانب من الحوار

وفيما يتعلق بما يرى مراقبون أن مبلغ 20 مليون جنيه المنصوص عليه قانونًا للدعاية أقل من حاجة المنافسة الرئاسية، ثم تقرر حملة السيسى ترشيد الإنفاق لصالح التبرع لغزة، هل هي خطوة شعبوية؟ رد المستشار محمود فوزى قائلا :"كل اللي احنا عملناه إننا نفذنا قرار الرئيس وتوجهه، ومن وجهة نظرى هو قرار نبيل" بيقول ترتيب الأولويات، ومساعدة أشقاءنا أولى من مصلحتى أنا وهى دى الرسالة، وفى هذه الزاوية لا يمكن النظر للأمور من أي منظور انتخابى، ولا أى حسابات انتخابية، وهو ما يشدد عليه الرئيس دائمًا.



حوار اليوم السابع

وتابع المستشار محمود فوزى:"ويجب أن نعترف أننا لا نقدم الرئيس لأول مرة للناس، الرئيس معروف، ولا نعتمد على ذلك فقط، وإنما نسعى لتعريف من لا يعرف، لأن قاعدة بيانات الناخبين في مصر كل يوم بينضم لها كل من بلغ 18 سنة، وبالتالي هؤلاء بالنسبة لنا مصوتين أو ناخبين محتملين، ولا بد أن نتعامل معهم".



المستشار محمود فوزى