رئيس الحملة الانتخابية لـ"السيسى": الرئيس وجه بسرعة الانتهاء من قانون العمل

كتبت آية دعبس- تصوير خالد كامل

وجه المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح الرئيسى التحية لعمال مصر واصفا إياهم بملح الأرض وأساس التنمية والإنتاج ومؤسسى البنيية التحتية والرئيسية للبناء والعمران بالجمهورية الجديدة.

وشدد خلال كلمته، بمؤتمر النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، على أن موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية ليس بجديد فهو نابع من مواقف ومعلومات ودراسات فالرئيس رافضا تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الغلسطنين أو المساس بأرض سيناء .

وأكد المستشار محمود فوزى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحقوق العمالية وكافة معطياتها حيث وجه بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمل من خلال حوار مجتمعى متكامل الأطراف مؤكدا انحياز الرئيس لفرسان الإنتاج من خلالال الزيادات المتكررة للحد الأدنى للأجور والعلاوات.

وقال المستشار محمود فوزى إن الرئيس أولى اهتماما بالغا بتدريب الشباب ودمجهم بسوق العمل المتطور وأيضاا بدور المرأة ودمجها بأسواق العمل وعدم التمييز بين الجنسين لافتا أن الفترة المقبلة ستشهد خريطة جديدة وانطلاقة قوية لمنظومة التصنيع وذلك بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية والأساسية لكافة الأعمال وساوفر فرص عمل عديدة.

وشدد المستشار محمود فوزى على أن الدستور المصرى راعيا أساسيا لحقوق العمال من حيث تمثيلهم الأساس بالمجالس النيابية مطالبا العمال بالمشاركة بالانتخابات الرئاسية من اليوم الأول وفى الساعات الاولى من لحظة انطلاق الانتخابات .

وأكد أن النزول لصناديق الاقتراع سيكون رسالة متحضرة للعالم تحمل معانى الاصطفاف خلف القيادة السياسبة مؤكدا أن مباشرة الحقوق السياسية واجب وطنى مقدس.



أعضاء نقابة العاملين بالصحافة يدعمون السيسى



المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي



فعاليات مؤتمر نقابة العاملين بالصحافة



مجدي البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام



مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات



مؤتمر نقابة العاملين بالصحافة لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية (1)



مؤتمر نقابة العاملين بالصحافة لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية (2)



مؤتمر نقابة العاملين بالصحافة لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية (3)



مؤتمر نقابة العاملين بالصحافة لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية (4)



مؤتمر نقابة العاملين بالصحافة لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية (5)



مؤتمر نقابة العاملين بالصحافة لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية (7)



مؤتمر نقابة العاملين بالصحافة لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية



مؤتمر نقابة العاملين بالصحافة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية



مؤتمر نقابة العاملين بالصحافة