خطوات سداد رسوم التقدم للامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية

كتب محمود طه حسين

حددت المديريات التعليمية والإدارات خطوات سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، موضحة أنه يتم سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية عبر منافذ فورى والبريد، عن طريق الرقم القومي الموجود في شهادة ميلاد الطالب، ويتم دفعها لحساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية بواقع 158 جينها.

وأعلنت المديريات والإدارات التعليمية الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها يناير المقبل، وشملت إيصال سداد المصروفات الدراسية و4 صور من الإيصال

وأصل إيصال سداد رسوم الامتحانات بواقع 158 جنيها في البريد وصورتين من الإيصال، على أن يتم تفعيل خدمة سداد رسوم الامتحانات بداية ديسمبر المقبل و5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس ٤×٦ مطبوع عليها الاسم بالكمبيوتر، إضافة إلى واحد طابع تعليمى بقيمة 10 جنيهات.

ووجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم، المديريات التعليمية بسرعة إعلان تفاصيل وطبيعة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، سواء ستعقد وفق نظام البوكليت ورقة الأسئلة والإجابة معا، أم فى ورقة أسئلة ورقة إجابة مثل السنوات الماضية.