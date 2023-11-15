حملة فريد زهران تشكر المتحدة: مبادرة 100 دقيقة إعلانية فرصة للتواصل مع المواطنين

سمر سلامة

قال الدكتور محمد سالم، المستشار السياسي للمرشح الرئاسي فريد زهران، ومنسق المحور الاقتصادي ببرنامجه الانتخابي، إن مبادرة الشركة المتحدة بتخصيصها 100 دقيقة إعلانية لحملات المرشحين مبادرة طيبة جدا وممتازة، وتؤكد على وقوف الشركة المتحدة على مسافة واحدة من الجميع، وهو أمر كنا دائما نطلبه، ونحيي الشركة المتحدة عليه، ونشكرها على هذه المبادرة الرائعة.

وأضاف"سالم"، نحن سعداء أن يكون هذا هو نهج قنوات الإعلام المصري الخاص والحكومي، خاصة وأنه لا يخفى على الكثيرين تواضع الإمكانيات المالية لبعض الحملات مثل حملتنا، بالتالي هذه المبادرة تعطينا فرصة عظيمة للتواصل مع المواطنين، وهو أمر حميد، نتمنى أن يكون نهج دائم مع الأحزاب السياسية كما يحدث في دول العالم الديمقراطية.

وأكد" سالم" أن حملة المرشح الرئاسي فريد زهران مستعدة بكل قوة للظهور المكثف، لامتلاكها برنامج انتخابي محترم، وأن الحملة لديها ما يكفي من الكوادر الواعدة القوية للتعبير عن مرشحها وأفكاره وبرنامجه بشكل محترم للغاية، ولا نحتاج سوى لتلك الفرصة التي أتاحتها لنا الشركة المتحدة سواء في الإعلانات أو الظهور الإعلامي، مما يعيد قدر كبير من الزخم للعملية الانتخابية.