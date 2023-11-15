حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تستقبل وفدًا من مشايخ وعواقل سيناء

محمد الجالى- هند مختار

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفداً من مشايخ وعواقل شبه جزيرة سيناء بحضور الشيخ عبد الله جهامة مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، ورئيس جمعية مجاهدي سيناء وعدداً من مشايخ وعواقل شبه جزيرة سيناء.

واستقبل الوفد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، الذي أعرب عن سعادته وترحيبه بوفد مشايخ وعواقل شبه جزيرة سيناء، موضحاً أن القبائل والعائلات العربية مكون أساسي من مكونات المجتمع المصري، مثمناً دورهم الحيوي وتضحياتهم العظيمة التي قدموها خلال الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في حماية أرض سيناء ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، موضحاً أن هذه الجهود لم تكن تحدث لولا دوركم الحيوي.

وقال إن الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية برئاسة المرشح، شهدت إنجازات وتنمية في جميع المجالات والقطاعات في مختلف أنحاء الجمهورية، من بينها شبه جزيرة سيناء التي شهدت تطوراً كبيراً وملحوظاً بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية من بينها مشروعات البنية التحتية، والاسكان الاجتماعي، والجامعات الأهلية، ومحطات تحلية مياه البحر وغيرها من المشروعات، ومؤخراً أطلقت الحكومة المصرية المرحلة الثانية لتنمية شبه جزيرة سيناء والممتدة حتى عام 2023، في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات وغيرها، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.

ومن جانبه، عبر وفد مشايخ شبه جزيرة سيناء عن سعادتهم بتواجدهم بمقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، مثمنين ماحققته الدولة المصرية من إنجازات وعلى رأسها تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الجمهورية وبخاصة شبه جزيرة سيناء، مؤكدين قيامهم بدورهم في توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم من خلال تنظيم عدداً من الفاعليات والمؤتمرات التوعوية.