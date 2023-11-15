اليوم السابع
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الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 09:58 م
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تعرف على ترتيب السيارات الأكثر ترخيصاً خلال أكتوبر 2023

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 08:58 م
تعرف على ترتيب السيارات الأكثر ترخيصاً خلال أكتوبر 2023 أرشيفية- للسيارات
كتبت : أماني سمير

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كشف أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن ماركة "  شيفرولية  " إستطاعت أن تحصد المركز الاول فى عدد المركبات الأعلى ترخيصا وتأمينا خلال أكتوبر 2023 ، حيث سجلت حوالي 1117 سيارة في الترتيب العام من حيث عدد المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا عليها وجاء في المركزالثانى ماركة " نيسان" بواقع  1063 سيارة.

أما المركز الثالث من نصيب ماركة "  سوزوكى " بواقع  1032 سيارة ، و المركز الرابع ماركة " هيونداى " بواقع  971 سيارة ،  وفى المركز الخامس ماركة " شيرى " بواقع  900  سيارة .

وفى المركز السادس ماركة " مرسيدس "  بواقع 763 سيارة ، وفي المركز السابع ماركة " ام جى " 711 مركبة ،  وفي المركز الثامن ماركة " تويوتا " بواقع  674 سيارة ،  وفي المركز التاسع ماركة " كيا  " بواقع 647 سيارة ، وفي المركز العاشر ماركة " سكودا " بواقع 597 سيارة .







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