تعرف على ترتيب السيارات الأكثر ترخيصاً خلال أكتوبر 2023

كتبت : أماني سمير

كشف أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن ماركة " شيفرولية " إستطاعت أن تحصد المركز الاول فى عدد المركبات الأعلى ترخيصا وتأمينا خلال أكتوبر 2023 ، حيث سجلت حوالي 1117 سيارة في الترتيب العام من حيث عدد المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا عليها وجاء في المركزالثانى ماركة " نيسان" بواقع 1063 سيارة.

أما المركز الثالث من نصيب ماركة " سوزوكى " بواقع 1032 سيارة ، و المركز الرابع ماركة " هيونداى " بواقع 971 سيارة ، وفى المركز الخامس ماركة " شيرى " بواقع 900 سيارة .

وفى المركز السادس ماركة " مرسيدس " بواقع 763 سيارة ، وفي المركز السابع ماركة " ام جى " 711 مركبة ، وفي المركز الثامن ماركة " تويوتا " بواقع 674 سيارة ، وفي المركز التاسع ماركة " كيا " بواقع 647 سيارة ، وفي المركز العاشر ماركة " سكودا " بواقع 597 سيارة .