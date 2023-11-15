تعرف على أبرز خدمات الكنيسة الكاثوليكية المقدمة للمرأة

كتب: محمد الأحمدى

دائما ما تسعى كنائس مصر المختلفة إلى دعم المرأة المصرية إما عبر العديد من المبادرات وتوفير فرص العمل، أو المطالبة بسن قوانين لحمايتهم، حيث تقوم لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر بالعديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة.

وحول الخدمات التى تقدمها الكنيسة الكاثوليكية للمرأة قال الأب كيرلس نظيم مسئول مكتب دياكونيا بالكنيسة الكاثوليكية في تصريحات لليوم السابع، إن المرأة لابد أن تعى بدورها فى المجتمع وحقوقها وواجباتها ويكون هناك توافق أسرى، مضيفا: "لدينا برامج لتمكين المرأة ويكون فيها مستويات للتدريب على حرف مثل الكوافير والتطريز".

وتابع أن "الكنيسة لديها خدمة فرح وعطاء ونعمل على مستويين أولها أماكن لكبار السن وبرامج روحية وثقافية وتكون تابعة للكنيسة ووزارة التضامن، وهناك مبادرات أيضا تتمثل في رحلات أو مرافقة حال احتيال الأسرة لورق معاش أو تأمينات ويكون ذلك بالتعاون مع الجهات المحلية".