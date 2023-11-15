تشارلز وويليام يضعان خطة لاستباق الهجوم الوشيك على العائلة المالكة

كتبت : شيماء عبد المنعم

يصدر المؤلف والصحفي أوميد سكوبي كتابه عن العائلة المالكة في 21 نوفمبر، وبحسب بعض المراقبين الملكيين فإن انتقاداته ضد الملك تشارلز تشير إلى أن الكتاب الذي يحمل عنوان "End Game" سيوجه انتقادات شديدة لكبار أعضاء العائلة المالكة.



العائلة المالكة

وعلى الرغم من أن العائلة المالكة نادرًا ما تتفاعل مع الانتقادات، إلا أن رد الفعل العنيف الذي تلقته سكوبي في الأيام الأخيرة يظهر أن عائلة وندسور قررت استباق هجماته.

تعرض أوميد سكوبي لانتقادات شديدة من قبل أحد المعلقين الملكيين لاستهدافه الملك وزوجته خلال زيارتهما الأخيرة لكينيا، وزار تشارلز وزوجته الملكة كاميلا الدولة الأفريقية في وقت ظلت فيه التوترات بشأن النظام الملكي وأماكن الدول داخل الكومنولث محل نقاش حاد.

وقال الصحفي إن اللحظة التي شهدت سير تشارلز وكاميلا خلال الرحلة على سجادة حمراء في حقل موحل كانت دليلاً على أن النظام الملكي كان بعيدًا عن الواقع.

في حديثه عن الحادث في بودكاست Daily Mail's Palace Confidential، انتقد ريتشارد إيدن، المطلع الملكي، تعليقات سكوبي "الصريحة"، مدعيًا أن الزوجين ليس لديهما خيار سوى اتباع خطى مضيفيهما، وقال إيدن: "أعتقد... أنه كان نجاحا كبيرا وبدا بالتأكيد من وجهة النظر الكينية...ولكن يبدو أنه في كل مرة تكون هناك رحلة ملكية إلى الخارج، يكون هناك كل هذه الأمور، ويميل قادة هاري وميغان إلى البحث بشدة عن الأخطاء".

ويعتقد على نطاق واسع أن العائلة المالكة تتحدث من خلال الخبراء والمعلقين المؤيدين للنظام الملكي عندما يتعرض كبار أعضاء الشركة للهجوم.. ويتوقع المراقبون المزيد من الهجمات على أوميد سكوبي مع اقتراب موعد إصدار الكتاب