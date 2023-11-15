تداول 246 كيلو من الذهب والفضة لأول مرة فى البورصة المصرية للسلع

كتب مدحت وهبة

صرح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، أنه تم إجراء مزايدات مفتوحة على عدد 66 لوط سبائك ذهبية، "سبك محلي" بإجمالي وزن 144 كجم، اضافهً الي عدد 41 لوط سبائك فضة، "سبك محلى" بإجمالى وزن 102 كجم على منصة البورصة المصرية للسلع أمس الثلاثاء من مصادرات مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وذلك لأول مرة في تاريخ المصلحة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح عشماوي، أنه عقب توجيه رئيس الجمهورية للجنة العليا للاستثمار بتعزيز وتفعيل آليات البورصة المصرية للسلع تم عقد اجتماع برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء لحشد الطاقات وحث الوزارات المعنية بتداول سلعها بيعاً وشراءً علي منصة البورصة المصرية للسلع ،وقد أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تعليماته لرئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين لطرح تلك المعادن النفيسة بمزايدات عبر منصة البورصة المصرية للسلع ،وبالفعل تم التنسيق مع البورصة المصرية للسلع لتصميم برامج التداول ووضع قواعد وإجراءات الطرح وشروط العضوية للشركات العاملة في نشاط صناعة وتجارة المعادن النفيسة.