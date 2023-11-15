تحقيقات× 24 ساعة.. إحالة تجار مخدرات للجنايات وحبس عصابة سرقت مليون جنيه من تاجر

تاجر الكيف

أحالت نيابة حلوان، عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة الإتجار فى المخدرات بمنطقة المعصرة

سرقة

أمرت نيابة المقطم في محكمة جنوب القاهرة، حبس سائق وعاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بإصابة مالك سوبر ماركت بعد صدمه بسيارة وفرا هاربين.

سرقة السيارات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح 15 مايو، تجديد حبس المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات في مدينة 15 مايو، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث اعترف المتهمان بتنفيذ 7 جرائم سرقة بنفس الأسلوب وبيع السيارات المسروقة لشخصين بمقابل مادي يتم توزيعه عليهما.

تجار مخدرات

قررت جهات التحقيق، إحالة متهمين بترويج المواد المخدرة في منطقة الظاهر، لمحكمة الجنايات لبدء محاكمتهم بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

سرقة مليون جنيه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 9 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مليون جنيه من تاجر أقمشة في أطفيح.