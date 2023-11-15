برنامج الغذاء العالمي: مخابز غزة خرجت من الخدمة بسبب نقص الوقود والمياه

إبراهيم حسان

قالت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، إن الأوضاع في قطاع غزة صعبة على جميع الأصعدة، أما فيما يخص الغذاء، فخرجت كل مخابز غزة عن الخدمة بسبب نقص الوقود والمياه النظيفة ودقيق القمح.

أضافت عبير عطيفة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري على قناة dmc: "برنامج الأغذية العالمية كان يعمل مع 23 مخبز في بداية أحداث العنف، وآخر مخبز خرج من الخدمة الجمعة الماضي، إلى جانب ذلك هناك نقص شديد في المواد الغذائية لذلك الأوضاع في قطاع غزة صعبة جدا لما يعيشه الشعب الفلسطيني من ضربات متتالية، لذلك ظروف الحياة أصبحت مستحيلة".

وتابعت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي: "نقص الوقود مشكلة كبيرة في قطاع غزة، ورغم دخول كثير من الشاحنات أمس إلا أنها أفرغت حمولتها في مدينة رفح الفلسطينية، بالتالي عملية نقص الوقود شلت تماما حركة العمل الإنساني والعمل في المستشفيات لذلك هناك إعاقة للعمل الإنساني".

وأشارت إلى تقديم مساعدات غذائية إلى 750 ألف شخص في قطاع غزة، ويعمل البرنامج على تقديم المساعدات إلى مليون شخص، من واقع الخبرة التي يمتلكها البرنامج من العمل في فترات الطوارئ.