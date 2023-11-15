باحثة بتكنولوجيا الأغذية: السلق والشوى أفضل طرق التسوية لمريض السكر

كتبت أسماء نصار

قالت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، إن الخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن من الأطعمة المهمة لمريض السكر، فهى تحافظ على مستوى السكر وتساعد فى خفضه نظرا لأنها تحتوى على الألياف والماغنسيوم والفيتامين.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه من الأطعمة التى يمكن تناولها بأى كميات السبانخ والسلق والجرجير والبقدونس والكرفس والخضراوات غير النشوية أيضا مثل الكوسا والمشروم والبروكلى والبصل والخيار والملفوف والبنجر، والفواكه ذات الموشر الجلايسيمى المنخفض والبرتقال والجريب فروت والكمثرى والتفاح والكرز.

وأوضحت أنه يفضل تناول الحبوب الكاملة لاحتوائها على مغذيات صحية، فهى غنية بالألياف ولم ينزع منها الجنين مثل الأرز البنى والشوفان والبليلة البقوليات مصدر للبروتين، والكربوهيدرات الصحية مثل الفول والعدس والحمص والفاصوليا بأنواعها والمكسرات غير المملحة أو المضاف السكر إليها، فهى تعتبر ذات موشر جلايسيمى منخفض وتحتوى على الدهون الصحية مثل اللوز والبندق وعين الجمل.



الدهون وأوضحت أنه من الأطعمة الصحية لمريض السكر الأسماك خاصة لو كانت مطهية بطريقة الشوى أو السلق، واللحوم أيضًا من الأكلات الصحية، لكن إذا كانت مشوية أو مسلوقة وتكون قطع خالية من الدهون والدواجن المشوية أو المسلوقة، إذن بشكل عام أفضل طرق الطهى لمريض السكر السلق أو الشوى والابتعاد عن المقليات والنشويات والاهتمام بتناول المياه، وممارسة الرياضة والابتعاد عن التدخين والنوم 8 ساعات يوميًا، والمتابعة مع الطبيب بشكل مستمر.

وأضافت أنه لا توجد مشكلة إذا تناول مريض السكر قطعة بسبوسة أو كنافة ولكن بشرط أن تكون قطعة صغيرة وليس بشكل يومى، ويمارس بعدها الرياضة لمدة ربع ساعة، مشيرة إلى أن ممارسة الرياضة يكون لها دور فعال فى خفض نسبة السكر.

وأوضحت أن الثوم أيضًا يساعد فى خفض السكر والحلبة من المشروبات التى تساعد فى خفض السكر فى الدم والابتعاد عن المشروعات الغازية والأيس كريم.