اليوم السابع
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الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 07:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليابان تطالب الصين بسحب قرار تعليق واردات المأكولات البحرية اليابانية

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 05:11 م
اليابان تطالب الصين بسحب قرار تعليق واردات المأكولات البحرية اليابانية رئيس الصين
أ ش أ

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أعلن وزير التجارة اليابانى ياسوتوشى نيشيمورا اليوم /الأربعاء/ أنه طالب الصين بالسحب الفورى لقرار تعليق واردات المأكولات البحرية اليابانية.

وتابع الوزير أن الجانبين اتفقا على إجراء محادثات بشأن قواعد التصدير والدفع نحو بيئة عمل أكثر سلاسة لتوسيع التجارة الثنائية والاستثمار، وذلك خلال لقائه بوزير الصناعة الصينى وانج وينتاو على هامش منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ (ايبك) فى سان فرانسيسكو.


وقال نيشيمورا إنه طالب بكين بضمان سلامة أصحاب الأعمال اليابانيين فى الصين والإدارة المناسبة لقيود التصدير، كما أعرب عن رغبته فى الاستمرار فى المناقشات مع الصين لإقامة علاقات ثنائية بناءة ومستقرة، وذلك حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)


يشار إلى أن الصين كانت قد أعلنت فى أغسطس تعليق كافة واردات المأكولات البحرية اليابانية على خلفية بدء اليابان تنفيذ خطة تصريف مياه مفاعل "فوكوشيما" النووى المعالجة فى البحر







الصين

اليابان

طوكيو

بكين




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