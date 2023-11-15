المنتجات الكيماوية الأولى فى صادرات مصر لدول حوض النيل عام 2022

كتب: مدحت عادل

قالت النشرة السنوية للتبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل عام 2022، مجموعة من المؤشرات الهامة، وخاصة فيما يتعلق بأهم السلع التي صدرتها واستوردتها مصر مع دول حوض النيل، حيث جاءت مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمته 625 مليون دولار عام 2022، مقابل 475.4 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 31.5%، كما جاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 674.1 مليون دولار عام 2022 مقابل 604.6 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة 11.5٪.

وتشمل النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم التجارة المصرية مع دول حوض النيل كلا من دول "السودان - أثيوبيا - أوغندا - الكونغو - كينيا - تنزانيا - رواندا - بروندى - إريتريا- جنوب السودان".

وسجل إجمالى قيمة الصادرات لدول حوض النيل 1.7 مليار دولار عام 2022، مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 7.3٪، كما بلغ إجمالى قيمة الواردات من دول حوض النيل 1.4 مليار دولار عام 2022، مقابل 0.7 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 75.9٪.

وأوضحت النشرة أن السودان فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمته 929.2 مليون دولار عام 2022، مقابل 826.8 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 12.4٪، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى السودان أسمدة، لدائن ومصنوعاتها "مواد خام لصناعة البلاستيك"، ثم جاءت في المرتبة الثانية كينيا بما قيمته 355.7 مليون دولار عام 2022، مقابل 382 مليون دولار عام 2021 بنسبة تراجع بلغت 7٪.

وكانت أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى كينيا ورق ومصنوعات من عجائن الورق، لدائن ومصنوعاتها، وآلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها، وجاءت الكونغو فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 524.5 مليون دولار عام 2022، مقابل 110.9 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 373٪.

وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته وفحم خشبي وفى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 504.4 مليون دولار عام 2022، مقابل 385.6 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 30.8٪، وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حية، قطن.