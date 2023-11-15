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المشدد 5 سنوات لموظف بحى العمرانية و3 سنوات لآخر بتهمة الرشوة

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 11:01 ص
المشدد 5 سنوات لموظف بحى العمرانية و3 سنوات لآخر بتهمة الرشوة محكمة - صورة أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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عاقبت محكمة جنايات الجيزة، مدير إدارة بحي العمرانية بالسجن المشدد 5 سنوات ومعاقبة مشرف بالحي بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهما 10 آلاف جنيه بالتضامن فيما بينهما وألزمتهما المصاريف الجنائية لاتهامهما بطلب وتلقي الرشوة.
 
جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 3745 لسنة 2023 جنايات قسم العمرانية، أن المتهمين "ع. م. م" 58 سنة يعمل مدير ادارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية و"أ. ص. ا" مشرف القطاع الشمالي بحي العمرانية 44 سنة، في  تاريخ  22 فيراير 2023 بدائرة قسم شرطة العمرانية، قاما المتهمان وبصفتهما موظفين عموميين، بأخذ رشوة للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتيهما.
 
وطلبا من "أ.ع " مبلغ 190 ألف جنيه، وأخذ المتهم الأول منه مبلغ 30 ألف جنيه مقابل الامتناع عن تحرير محاضر مخالفات بناء للعقار الكائن 2 شارع أحمد رمضان المتفرع من خاتم المرسلين على النحو المبين بالتحقيقات.
 






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