المشدد 10 سنوات وغرامة وعزل من الوظيفة لمصرفى اختلس أموال العملاء بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية مسؤول بمصرف بالشرقية بالسجن المشدد 10 سنوات ورد المبلغ المختلس وتغريمه متضامنا مع المتهم الثاني السابق محاكمته مبلغ مساوي للمبلغ المختلس وعزله من وظيفته وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة؛ لاتهامه والسابق محاكمته باختلاس 7 ملايين جنيه و887 ألف و896 جنيها من حسابات عملاء المصرف الذي يعملان فيه بمركز صان الحجر.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة وسامح لاشين وسكرتارية تامر عبدالعظيم وسامي سمير.

تعود أحداث القضية رقم 3959 لسنة 2023 جنايات مركز صان الحجر، المقيدة برقم 847 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: علي م ح ع ال، 37 سنة، مسؤول التعامل البنكي الشخصي في مصرف أ ال، مقيم بمركز صان الحجر، وبلاسي ح م ال، 50 سنة، مصرفي أول في مصرف أ ال، مقيم بمركز صان الحجر، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بأنهما في غضون المدة من 2013 حتى عام 2015، بدائرة مركز صان الحجر، وبصفتهما موظفين عموميين ومن الأمناء على الودائع والصيارفة (الأول خدمة عملاء بوكالة صان الحجر التابعة لمصرف أ ال فرع فاقوس، والثاني صراف بذات الفرع) اختلسا أمولالًا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما.

جاء في أمر الإحالة أمن المتهمين قد اختلسا 7 ملايين و887 ألفا و896 جنيها من حسابات عملاء البنك والمسلمة إليهما بسبب وظيفتهما، وأنهما قد اخلسا المبلغ لنفسهما بنية التملك، فيما تببن من التحريات أن المتهمين قد قاما بتزوير توقيعات العملاء على مستندات الصرف وسحب مبالغ دون تواجدهم بالفرع واختلاس مبالغ مالية من أرصدة حساباتهم لدى الفرع لأنفسهما على النحو المبين بالتحقيقات.