المستشار محمود فوزي: الرئيس يحترم شعبه ويقدر حقوقه ويعمل لأجل مصلحته العليا

حوار – علا الشافعي – محمد الجالي – هند مختار- أيمن عيسى – محمد السيد الشاذلي – تامر إسماعيل- تصوير كريم عبد العزيز

أجاب المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن أسئلة مفادها، يشهد الملف السياسي حراكًا أكبر خلال المرحلة المقبلة حال نجاح مرشحكم؟.. وماذا عن ملف حقوق الإنسان بشكل كامل؟.. وهل يمكن أن تتبنى الحملة بعض الأفكار ومخرجات الحوار الوطنى؟

الحوار



جانب من الحوار



حوار المستشار محمود فوزي حوار المستشار محمود فوزي

وأضاف في حواره مع اليوم السابع: "ميزة الحوار الوطنى أن مخرجاته محل توافق وأى شخص يذهب لمخرجات الحوار الوطنى فهو صاحب مصلحة في ذلك، لأن هذه المخرجات هي ما تم التوافق عليه ومن الوارد جدا أن يتم الاستعانة بمخرجات الحوار الوطنى .. أما الرؤية الانتخابية للسيد الرئيس سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفى المقبل والذى سيتم الإعلان عنه قريباً".

وعن ملف حقوق الإنسان والملف السياسي فإن الإشارة لبدء الحوار الوطنى والرعاية الكاملة من الرئيس للحوار الوطنى فهى إشارة سياسية بأن الملف السياسي سيكون له دور كبير في المرحلة المقبلة.. فالحوار الوطنى ساهم في فتح المجال العام وتطوير الحياة السياسية.

وتابع: "أما فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان فهو ملف لا يجب اختزاله في قضايا حقوق الإنسان في جانب دون جانب فمصر حققت خطوات واسعة في هذا المجال، وأعلنت عن استراتيجية وطنية ذاتية لحقوق الإنسان بجانب أن الدستور المصرى يتضمن أحدث تطبيقات في حقوق الإنسان والدولة عازمة وقادرة وتقوم بتنفيذ الالتزامات الواردة فيه بجانب أن مصر عضو في جميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفى الوقت ذاته مشتركة في آلية المراجعة الدورية كل 4 سنوات"



المستشار محمود فوزى يستقبل وفد اليوم السابع بمقر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى



المستشار محمود فوزي خلال الحوار



اليوم السابع يجرى حوارا مع المستشار محمود فوزى



جانب من الحوار



المستشار محمود فوزى



جانب من الحوار

واختتم تصريحاته في هذا الشأن قائلاً: "فحقوق الإنسان حقوق اجتماعية واقتصادية أيضا وليست سياسية ومدنية فقط.. وهناك من يستخدم كلمة استخدام مزدوج عندما يكون هناك مصلحة يتم إثاره حقوق الإنسان وعندما لا يكون هناك مصلحة لا يتحدث عنها أحد، ونذكر على سبيل المثال عندما قررت القيادة الساسية المتمثلة في مرشحنا مزامنة التنمية والتطوير والمشروعات مع محاربة الإرهاب، والعمل في الملفين على قدم وساق، وفي التوقيت ذاته، والحقيقة أن هذه كانت انعكاسًا لاحترام هذا الشعب، وإدراكًا لقيمة حقوقه، والعمل من أجل مصلحته العليا.. أليست هذه أيضًا حقوق تستحق أن تذكر".



المستشار محمود فوزى