اليوم السابع
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"المرور" تحرر 1412 مخالفة تحدث فى التليفون أثناء القيادة

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 12:42 م
"المرور" تحرر 1412 مخالفة تحدث فى التليفون أثناء القيادة رادار - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (62824) مخالفة مرورية متنوعة، ومن بين المخالفات (10965) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (511) مخالفة السير بدون تراخيص، و(1412) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(17) مخالفة موقف عشوائى، و(11) مخالفة شروط التراخيص، و(292) مخالفة دراجة نارية.
 
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 






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