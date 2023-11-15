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المرشح الرئاسى فريد زهران ينظم مؤتمرا جماهيريا بالبدرشين الجمعة المقبل

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 11:15 ص
المرشح الرئاسى فريد زهران ينظم مؤتمرا جماهيريا بالبدرشين الجمعة المقبل المرشح الرئاسي فريد زهران
سمر سلامة

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أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي فريد زهران، أنه سيتم عقد مؤتمر جماهيرى بعد غد الجمعة، بمحافظة الجيزة مركز البدراشين قرية أبورجوان القبلى، لعرض البرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى.
 
وأوضحت الحملة، أن المرشح الرئاسى فريد زهران عقد عدد من المؤتمرات الجماهيرية، لعرض برنامجه الانتخابي على المواطنين، حيث سبق أن أعلنت حملة زهران أنه تم اختيار "الشمس" رمزاً للمرشح، ورقمه في كشوف المرشحين ( 2 ).
 
وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.
 
 






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