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المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن منح 100 دقيقة إعلانية مجانا لكل مرشح رئاسى

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 10:34 م
المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن منح 100 دقيقة إعلانية مجانا لكل مرشح رئاسى المتحدة للخدمات الإعلامية
كتب محمد السيد

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أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه في إطار الالتزام بمحددات وضوابط الانتخابات الرئاسية، ودعمًا وتشجيعًا للعملية الانتخابية، قررت الشركة منح كل مرشح  رئاسي "100 دقيقه إعلانية" بالتساوي بكافة وسائلها، وذلك إعمالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة، على أن تكون هذه الإعلانات مجانا بالكامل من الشركة، وأن يكون محتواها وفقا للضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وأوضحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه سيتم إذاعتها في أوقات مشاهدة جيدة وبالعدل بين المرشحين، وأن ذلك يأتي ذلك دعما وتأكيدًا لحق المواطن في المعرفة بالمعلومات الخاصة بالمرشحين وأطروحاتهم المختلفة، وتشجيعا للمصريين على خوض حقهم في اختيار مرشحهم بكامل حريتهم، دون الانحياز إلى أحد، وتؤكد المتحدة أنها على مسافة واحدة بين جميع المرشحين.

 

 

 







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