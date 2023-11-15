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القاهرة الإخبارية: 26 شهيدا بقصف إسرائيلى استهدف مخيم النصيرات وسط غزة

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 03:54 م
القاهرة الإخبارية: 26 شهيدا بقصف إسرائيلى استهدف مخيم النصيرات وسط غزة غزة تحت القصف
كتب سمير حسنى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بسقوط 26 شهيدا جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أفادت مصادر من داخل مجمع الشفاء الطبى فى غزة بأن الدبابات الإسرائيلية ما تزال موجودة داخل باحة المجمع بعد ساعات من اقتحام قوات الاحتلال المؤسسة الطبية الأكبر فى القطاع.

وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال فجر مستودعا للأدوية والأجهزة الطبية داخل مجمع الشفاء.

وفى وقت سابق، قالت القناة الـ 13 الإسرائيلية اليوم الأربعاء: "إنه رغم وجود معلومات استخباراتية لدى الجيش الإسرائيلي بشأن وجود أسرى ومحتجزين إسرائيليين في مجمع الشفاء الطبي ، إلا أن قواتها التي اقتحمت المجمع فجرًا لم تعثر على أي محتجزين أو أسرى".

وفي مُحاولة منها لتبرير هذا الاقتحام الذي أثار ردود فعل فلسطينية ودولية غاضبة .. أضافت القناة ، في تقرير إخباري مُقتضب ، يبدو أنه تم تهريب المُحتجزين والأسرى قبيل الاقتحام.







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