القاهرة الإخبارية: وصول دفعة جديدة من مزدوجى الجنسيات إلى معبر رفح

كتب سمير حسنى

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بوصول دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح.

وشهدت بوابة معبر رفح من الجانب المصرى اليوم دخول 84 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية، اضافة لعبور شاحنة نقلت 24 الف لتر وقود لأول مرة، منذ بدء الصراع.

وبحسب مصادر بمعبر رفح، أنه سيتم تباعا دخول شاحنات المساعدات والتى تتم عن طريق الهلال الأحمر المصرى ويتم تسليمها للجانب الفلسطينى.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن شحنات المساعدات التى تصل لمطار العريش تنقل لقطاع غزة بمعرفة الهلال الأحمر المصرى، وتصل وفق الإجراءات المتبعة لمعبر رفح وتتخذ مسارها المصرح به حتى تصل لقطاع غزة ويتسلمها الهلال الأحمر الفلسطينى والأونروا، وتوزع على أهالى غزة.