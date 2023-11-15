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القاهرة الإخبارية: شاحنة وقود تابعة للأمم المتحدة دخلت لقطاع غزة عبر معبر رفح

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 11:31 ص
القاهرة الإخبارية: شاحنة وقود تابعة للأمم المتحدة دخلت لقطاع غزة عبر معبر رفح شاحنة الوقود
كتب سمير حسنى

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قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن حمولة شاحنة الوقود التى دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح، تابعة للأمم المتحدة وتحمل 24 ألف لتر من السولار.

بثت قناة القاهرة الإخبارية، الصور الأولى لأول شاحنة وقود تدخل  قطاع غزة، عبر معبر رفح البرى.

ويواصل الجيش الإسرائيلى جرائمه بحق المدنيين فى قطاع غزة خصوصا المستشفيات، وفى ظل تكثيف الغارات الجوية من قبل جيش الاحتلال على مستشفيات قطاع غزة خرج عدد كبير عن الخدمة جراء القصف العنيف أو نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء تماما، فضلا عن رفض الجانب الإسرائيلى بدفن جثث الضحايا الذين استشهدوا خلال الأيام الماضية.
 

 







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