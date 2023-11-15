القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يقتحم مدينة البيرة بالضفة الغربية وينتشر بعدة أحياء

كتب الأمير نصرى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها أن جيش الاحتلال اقتحم مدينة البيرة بالضفة الغربية وانتشر بعدة أحياء.

وفى وقت سابق، استشهد الطفل الفلسطينى أيهم محمود الشافعى "14 عامًا"، مُتأثرًا بجروحه، فيما أصيب ثلاثة شبان آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال اقتحامها مدينة البيرة الملاصقة لرام الله.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى شارع نابلس في مدينة البيرة، قبل أن تتبعها عدة دوريات عسكرية، وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.