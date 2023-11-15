الرئيسية أخبار عاجلة "القاهرة الإخبارية": جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن التصعيد فى غزة الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 10:27 م جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن التصعيد فى غزة. رامى محيى الدين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نقلت قناة القاهرة الإخبارية" جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن مشروع قرار يتعلق بهدن إنسانية عاجلة في غزة. القاهرة الإخبارية مجلس الأمن الدولي غزة قطاع غزة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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