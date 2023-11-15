اليوم السابع
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"القاهرة الإخبارية": جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن التصعيد فى غزة

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 10:27 م
"القاهرة الإخبارية": جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن التصعيد فى غزة جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن التصعيد فى غزة.
رامى محيى الدين

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نقلت قناة القاهرة الإخبارية" جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن مشروع قرار يتعلق بهدن إنسانية عاجلة في غزة.

 







القاهرة الإخبارية

مجلس الأمن الدولي

غزة

قطاع غزة




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