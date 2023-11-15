الرئيسية أخبار عاجلة القاهرة الإخبارية: توقف خدمة الاتصالات فى غزة خلال ساعات بعد نفاد الوقود الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 07:37 م غزة رامى محيى الدين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن الاتصالات الفلسطينية توقف الخدمة خلال ساعات بغزة بعد نفاد الوقود. القاهرة الإخبارية الاتصالات الفلسطينية غزة نفاد الوقود اليوم السابع بلس دعم فلسطين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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