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الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير الدفاع الفرنسى لبحث العلاقات بين البلدين

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 04:02 م
الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير الدفاع الفرنسى لبحث العلاقات بين البلدين الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير الدفاع الفرنسى لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين
كتب زكى القاضى

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التقى الفريق أول  محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الوزير سيباستيان ليكورنو وزير الدفاع الفرنسى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى إطار أولى الجولات التى يجريها بعدد من دول المنطقة.
 
تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع فى ظل الأزمة الحالية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .
 
وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تقديره لعلاقات التعاون العسكرى الممتدة بين مصر وفرنسا ، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيقاف التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى بقطاع غزة . 
 
فيما أشاد وزير الدفاع الفرنسى بالجهود المصرية فى التعامل مع الأزمة الراهنة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية وتسهيل حركة دخول المساعدات عبر معبر رفح البرى ، مشيراً إلى توافق الرؤى حول مختلف الموضوعات التى تسهم فى دعم ركائز الأمن والإستقرار بالمنطقة .
 
حضر اللقاء الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة .
 
 
 






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