السجن 3 سنوات لـ5 أشخاص لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف بالبدرشين

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة 5 متهمين بالسجن 3 سنوات، لاتهامهم ب استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد، وإضرام النيران عمداً بمسكن أحد الاشخاص في البدرشين.

جاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 10780 لسنة 2014 جنايات قسم البدرشين، والمقيدة برقم 2138 لسنة 2015 كلى جنوب الجيزة، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة الأول حسن. ع. م السن 41 سنة ويعمل سائق مقيم بالبدرشين، والثاني عمرو. م. ع مقيم بمركز البدرشين بالجيزة، والثالث عاصم. م. ع السن 17 سنة طالب ومقيم يالبدرشين بمحافظة الجيزة، والرابع علي. م. ا السن 19 سنة طالب "هارب" ومقيم بالبدرشين الجيزة، والخامس احمد. ع. م "هارب" حيث أنهم في يوم 8/9/2014 أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني والثالث والرابع والخامس بواسطته سلاح ناري غير مششحن فرد خرطوش بدون ترخيص على النحو المبين بدائرة مركز البدرشين بمحافظة الجيزة كما هو موضح بالتحقيقات.

كما أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني والثالث والرابع والخامس بواسطته وخائر بدون ترخيص مما تستعمل على السلاح النارى محلى الاتمام الأول على النحو المبين بالتحقيقات، حيث أن المتهمين جميعاً قاموا بإضرام النيران عمداً بمساكن المجنى عليهم رامى. جوحنا وذلك بان قاموا بإلقاء مواد معجلة للاشتعال مساكنهم فامتدت النيران تحتويات مساكنهم واحرقتها حسبما ورد بتقرير المعمل الجنائى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات المتهمين جميعاً قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد هما وذلك يقصد ترويع المواطنين من أهالي القرية، وذلك حال حيازتهم للسلاح الناري أخيرة منها في الهواء مما أدى لبث الرعب والفرع فى قلوب المواطنين من اهالي القرية وتعريض حياتهم للخطر على فرد خرطوش، وقام الأول بإطلاق عدة النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول تسبب خطأ في إصابة المجنى عليه رامى. ج باستخدام فرد خرطوش كان بحوزته، وكان ذلك دائماً عن رعونته وعدم احترازه بأن أطلق عيارا ناريا تجاهه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.