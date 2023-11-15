اليوم السابع
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الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 03:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس السيسى يوجه بمواصلة الجهود نحو تطوير منظومة التمويل الدولى..إنفوجراف

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 03:51 م
الرئيس السيسى يوجه بمواصلة الجهود نحو تطوير منظومة التمويل الدولى..إنفوجراف الرئيس السيسي

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.
 
وتناول الاجتماع متابعة مستجدات التعاون على المستويين الإقليمى والدولى لمواجهة التحديات التنموية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة.
 

الرئيس

 
- تضمن الاجتماع استعراض مختلف أبعاد التعاون الجارى بين مصر ومؤسسات التمويل التنموية الدولية، بمشاركة القطاع الخاص.
 
- عرضت الدكتورة "رانيا المشاط" مستجدات العمل فى المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّى"، وإطلاق تقرير المتابعة الخاص بما تم إنجازه.
 
- وجه الرئيس بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولى، بما يُمكن الدول النامية من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والصمود أمام أى أزمات دولية مقبلة.

 







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