الدفاع النمساوية: نبحث ترتيبات تطبيق نظام الدفاع الجوى الأوروبى "سكاى شيلد"

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أكدت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر اليوم /الأربعاء/ أن مجلس الوزراء ناقش اليوم وضع الأساس لشراء أنظمة بعيدة المدى كجزء من نظام الدفاع الجوى الأوروبى " سكاى شيلد".

وقالت تانر - فى تصريح اليوم /الأربعاء/ - إنه تم تحديد الخطط الخاصة بذلك، ويجب أن تبدأ عمليات الشراء نفسها اعتبارًا من عام 2027، لافتة إلى أن هذا يعنى أن خطط النمسا لتحقيق الفعالية الكاملة لنظام الدفاع الصاروخى "سكاى شيلد"، اكتملت.



وأضافت الوزيرة أن وزارة الدفاع وقع - مطلع يوليو الماضى - إعلان نوايا للانضمام إلى مبادرة الدفاع الجوى، التى أطلقتها ألمانيا، وفى سبتمبر الماضى أعلنت عن التخطيط لمشتريات وإجراء تدريبات مشتركة مع ألمانيا، وعلى وجه التحديد شراء ثمانى قطع من نظام الدفاع الجوى الألمانى متوسط المدى "ايريس تي".



وتشارك النمسا، 18 دولة أوروبية أخرى فى نظام "سكاى شيلد" الأوروبي؛ ويهدف نظام الدفاع الجوى إلى الحماية من هجمات الطائرات بدون طيار والتهديدات من الطائرات العسكرية والصواريخ الباليستية أو النووية.