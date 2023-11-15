"الدفاع الروسية": 895 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح وإسقاط 23 مسيرة خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الأوكراني تجاوزت خسائره أكثر من 895 فردا بين قتيل وجريح، كما تمكنت قواتها من إسقاط 23 مسيرة أوكرانية، واعتراض صاروخي "هيمارس" أمريكيين وقنبلة جوية موجهة "JDAM" خلال 24 ساعة.

وذكرت الدفاع الروسية- في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن قواتها صدت 8 هجمات أوكرانية، وبلغت خسائرهم 155 عسكريا على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وشهد محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صد 6 هجمات أوكرانية وبلغت خسائرهم 210 عسكريين بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير أسلحة ومركبات منها مدرعة "برادلي" أمريكية، ومدفع (M119 Paladin) أمريكي.

وأضافت أنه على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 5 هجمات أوكرانية وبلغت خسائرهم 300 فرد بين قتيل وجريح، وتم تدمير أسلحة غربية الصنع، وعلى محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 60 عسكريا أوكرنيا وتم تدمير أسلحة غربية، فيما شهد محور زابوروجيا القضاء على 75 عسكريا وتدمير أسلحة ومدافع غربية، ومحور خيرسون 95 عسكريا.

وأوضحت أنه تم إسقاط 23 مسيرة في لوجانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون، واعتراض صاروخي "هيمارس" أمريكيين، وقنبلة جوية موجهة (JDAM) أمريكية الصنع.